'Valterri Bottas wordt dit seizoen nog vervangen door George Russell'

Zelden waren er zo vroeg in een Formule 1-seizoen al speculaties over een stoeltjesdans.

Al na drie Grands Prix in het seizoen 2021 meldt DailyMail dat Valterri Bottas het einde van het seizoen niet gaat halen als coureur in dienst van Mercedes.

De krant schrijft dat het Duits-Britse team van Mercedes de Finse coureur wil vervangen door George Russell, die nu nog voor Williams rijdt. De krant baseert zich daarbij op anonieme bronnen binnen het team.

"In de fabriek heerst er onrust over Valterri. Hij is er niet klaar voor. Dat werd nog meer duidelijk na de prestatie van Russell in Bahrein", aldus de geciteerde anonieme bron binnen het team.

Daarmee wordt gerefereerd aan de race van George Russell van eind vorig seizoen toen hij één race mocht instappen in een Mercedes als vervanger van Lewis Hamilton. De Britse wereldkampioen moest namelijk in quarantaine nadat hij positief was getest op corona.

Nét geen sprookje

Russell mocht voor één race zijn Williams verruilen voor de kampioenschaps-winnende Mercedes. Die invalbeurt maakte indruk: Russell presteerde alles behalve onverdienstelijk. Hij leek zelfs de Grand Prix te gaan winnen totdat een lekke band roet in zijn spreekwoordelijke eten gooide.

Crash

Bij Mercedes lopen de contracten van zowel Lewis Hamilton als Valterri Bottas af aan het einde van dit seizoen. Bottas scoorde tot nu toe twee keer een plaats op de laagste trede van het podium. In Imola crashte hij samen met, notabene, dezelfde George Russell snoeihard van de baan. Wellicht spreekt het in Bottas' voordeel dat die klapper vooral Russell kon worden aangerekend. De 23-jarige George Russell bood achteraf zijn excuses aan richting Bottas en nam verantwoordelijkheid voor het risico dat hij nam toen er te weinig ruimte was.

Momentum

Na drie Grands Prix lijkt Bottas momentum te verliezen en af te haken voor het kampioenschap. De Mercedes was duidelijk de snelste auto, Bottas startte voortvarend vanaf poleposition en leidde ook tot na de herstart vanwege Raikkonen's crash nog de race. De vaart zat er goed in, maar daarna ging het mis en had Bottas te weinig de gang erin: hij werd derde terwijl zijn teamgenoot Hamilton er genadeloos met de zege vandoor ging. Bottas kon niet voorkomen dat Max Verstappen hem inhaalde.

Vertrouwen

Al met al zou het vertrouwen in Bottas zijn geslonken tot een alltime low, schrijft de Britse krant. George Russell, 23 jaar, wist nog geen punten te scoren dit seizoen. Wel viel hij afgelopen weekend op door zijn Williams op de elfde plaats te kwalificeren, hij kreeg ervoor applaus van zijn team.

De baas

Mercedes-baas Toto Wolff zei afgelopen weekend nog dat Bottas teveel had gevergd van zijn materiaal, waardoor hij niet voluit kon gaan achter Max Verstappen. Wolff dacht ook dat Bottas het komend weekend beter zal doen tijdens de Grand Prix van Spanje.