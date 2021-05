Valterri Bottas kan wel janken na zijn P3 in Portimão: "Begrijp niet waar het mis ging"

Hoewel hij van poleposition goed van start ging en ook de herstart sterk op gang kwam, moet Valterri Bottas aan het einde van de Grand Prix van Portugal proberen te begrijpen waardoor hij uiteindelijk toch als derde over de eindstreep kwam.

Bottas lijkt dan ook een beetje van de leg te zijn als hij voor de microfoon van Paul di Resta verschijnt.

"Het was een lastige race vandaag. Ik snap echt niet wat er eigenlijk mis is gegaan in het eerste deel van de race, ik had op een of andere manier de snelheid gewoon niet vanwege voor mij nog onduidelijke redenen."

In het tweede korte antwoord herhaalt Bottas nog eens dat hij echt niet begrijpt waardoor hij het in de eerste stint niet goed kon bijhouden.

Bottas: "We moeten dat nog maar eens goed onderzoeken en ik denk dat het in de tweede stint juist vrij lekker ging. Ik had alleen een of ander probleem met een sensor waardoor ik Max Verstappen uiteindelijk niet kon aanvallen. Ik snap het nog steeds niet helemaal want over het algeheel hadden wij de boel hier heel goed op orde."

Bottas wist de troostprijs nog wel in de wacht te slepen: het extra WK-punt voor de snelste raceronde is voor Bottas.