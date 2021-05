Brawn ziet Verstappen omvormen tot titelkandidaat: ''Zijn manier van denken moest veranderen''

Voorgaande seizoenen kon Max Verstappen niet wedijveren met Lewis Hamilton om het kampioenschap, maar in 2021 doet de Red Bull-coureur voor de eerste keer volop mee als kanshebber. Ross Brawn, sportief directeur van de F1, ziet dat Verstappen zich heeft omgevormd tot titelkandidaat met een andere aanpak dan voorheen. Dat was volgens de Brit hard nodig.

"Het moest veranderen, want als je een titelkandidaat bent, moet de focus liggen op consolidatie als je niet de snelste bent", zei Brawn in zijn vaste column op de officiele Formule1-website. "Als er kansen voordoen, zoals een mechanisch probleem voor een rivaal of een safety car, dan moet je in de positie zijn om toe te slaan. Als Lewis een probleem had gehad of Mercedes een fout had gemaakt in Portugal, was Max in staat om daarvan te profiteren.''

De afgelopen jaren streed Verstappen alleen voor dagsuccessen. De 23-jarige Limburger nam extra risico om het maximale resultaat eruit te persen. Nu is dat niet meer aan de orde, volgens de F1-directeur. "Het is duidelijk dat Max dit kampioenschap op een andere manier benadert, omdat hij eindelijk een titelwinnende auto heeft", zegt Brawn in zijn vaste column op de officiele Formule 1-website . "Zijn manier van denken is veranderd en hij heeft het hele kampioenschap in het vizier.''

De voormalig teambaas van Bennetton, Ferrari, Brawn GP en Mercedes smult van de strijd tussen Verstappen en Hamilton en hoopt op meer prachtige affiches. "We hebben drie races gehad op drie verschillende circuits en op elk is er een behoorlijk gevecht geweest tussen Max en Lewis, wat een goed voorteken is voor een fascinerende titelstrijd dit jaar."