Lewis Hamilton verwacht saaie race: "Hopelijk wordt het een spannende race voor de fans"

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas mogen direct vanaf de eerste startrij de race in Portugal van start gaan. De twee Mercedes-coureur waren gisteren de snelste en wonderbaarlijk op de mediumband.

Over een uur gaan de twee hun eerste en tweede plaats verdedigen. Max Verstappen en Sergio Perez van Red Bull Racing zullen vol de aanval inzitten tijdens de start van de race. Zowel Bottas als Hamilton starten op de mediumband en dat heeft later in de race een voordeel. In het begin zal het een nadeel zijn, omdat de temperatuur moeilijk in de banden is te krijgen. Gelukkig start het Red Bull-duo ook op de mediumband, maar dat is volgens Lewis Hamilton niet het enige probleem tijdens de race: “Ik heb het gevoel dat ik in de windtunnel sta. Het is een sterke tegenwind. Het zal erg moeilijk worden met de tegenwind, zijwind en rugwind.”

“Dat is de reden waarom kwalificatie moeilijk was. Ik denk dat het een moeilijke race gaat worden. Strategisch gezien zal het niet spannend zijn. De banden kunnen tot anderhalve race mee. Hopelijk is het spannend voor de fans.”

Bottas voelt zich goed

De polesitter Valtteri Bottas zei voor aanvang van de race. “Ik voel me goed. Het maakt niet echt uit of het bewolkt of zonnig is. Ik voel me goed. Ik denk dat het een goede strijd gaat worden. Het tempo tussen ons en Red Bull is vrijwel gelijk en dan is er de dreiging van degenen die op de soft beginnen”, zo zei hij tegen Sky Sports. Over de wind zei hij: “De rust voor de storm. Het is hier lastig met de wind.”