Verstappen voor de race: "We moeten een goede start hebben om Mercedes te verslaan"

Max Verstappen en Sergio Perez mogen over een uur van start gaan met de race in Portugal. Het Red Bull Racing-duo bezet de gehele tweede startrij achter Mercedes. Gisteren tijdens de kwalificatie zat er meer in voor Verstappen, maar zijn tijd werd afgepakt.

De twee coureurs starten allebei met de mediumband, wat een voordeel kan hebben later in de race. Ook Mercedes koos voor deze strategie en de coureur die achter Sergio Perez start op de rode band. Max Verstappen klaagde al over de slechte bandenkeuze, tegenover GPToday.net zegt de coureur net voor de race: “Het zou te doen moeten zijn. Je moet gewoon snel zijn bij de start. Het is alleen een beetje moeilijk om echt aan te kunnen haken met de grip die er in het begin niet is. We zullen het proberen met de strategie en wat dan ook om Mercedes te verslaan.”

Niet kansloos

Verstappen weet niet of hij Mercedes meteen kan pakken bij de start, maar weet wel wat daarvoor nodig is: “We moeten een goede start hebben. Hopelijk wordt het spannend.”

Zijn teamgenoot Perez zei iets voor de race: “Hopelijk kunnen we bij de leiders blijven en hard tegen ze vechten. Maar een SC kan het roer helemaal omgooien. Het is een rechttoe rechtaan race, we moeten het gewoon perfect uitvoeren.”