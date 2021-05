Sebastian Vettel goed gemutst na sterke kwalificatie: tiende startplek in Portimão

Sebastian Vettel kan nog steeds snel en hard autorijden, blijkt zaterdag tijdens de kwalificatie van de Grote Prijs van Portugal. Terwijl Lance Stroll niet verder kwam dan P17 reed de viervoudig wereldkampioen voor het eerst dit seizoen de top-tien binnen tijdens de kwalificatie.

It's been a long time coming, you know he's going to give it everything. 💚 pic.twitter.com/JGhgCfeaZF — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) May 1, 2021

Vettel: "Er stond behoorlijk wat wind, out there. Het was lastig om de ronden aan elkaar te knopen, wij allebei worstelden. Tijdens het eerste kwalificatiedeel maakte ik een stapje vooruit en kreeg ik meer vertrouwen en toen haalde ik het van Q2 tot Q3. Dus ik ben daar behoorlijk blij mee, maar ik spring geen gat in de lucht met mijn laatste rondje want daar had meer in gezeten en ik denk dat de omstandigheden wat veranderden."

Verwachtingen voor de race heeft Vettel ook: het gaat hoe dan ook 'krap" worden. "Dus we zullen zien wat we kunnen doen", aldus Vettel.

Ralf Schumacher zei gisteren nog op de Duitse TV dat Vettel duidelijk de mindere coureur is binnen het Aston Martin-team. Vandaag blijkt de jongere broer van Michael daarin geen gelijk te hebben. Of de wanprestatie van Stroll tijdens de kwalificatie heeft gelegen aan het nieuwere materiaal waarover hij wel en Vettel niet beschikt dit weekend, is onbekend.