Max Verstappen over tijd Mercedes tijdens kwalificatie: "Ik dacht Oh My God!"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen baalde als een stekker na de kwalificatie in Portugal. De coureur ging hard onderuit toen zijn ronde werd afgepakt door de stewards, door tracklimits. Uiteindelijk kwam hij niet verder dan de derde plek.

Verstappen was op weg naar pole position, maar die ronde werd afgepakt. Verstappen moest hierdoor nog een ronde maken. Hij koos die te maken op softs en ging al snel naar buiten. Met nog ongeveer een halve minuut op de teller kwam Verstappen over de finishlijn. De derde tijd was het resultaat, maar daar was de coureur niet blij mee.

Hij had veel moeite om grip te krijgen, maar ook andere coureurs die in de wegreden, waren de oorzaak van een mindere ronde. De Nederlander was over de boordradio woest tegen zijn collega’s. Over het eerste punt, de grip, haakte Lewis in op de persconferentie. Max: "Ik wil niet eens aan Turkije denken”, zo zegt hij lachend. Lewis was het daarmee eens en zei dat de banden veel te hard zijn voor dit circuit.

Verstappen niet blij

Vervolgens praat Verstappen over zijn kwalificatie: “Als je kijkt naar de rondetijd die we zouden kunnen hebben dan…, maar ik hou er niet van om zo te denken. Terugdenken dat haat ik. Het was gewoon lastig tijdens de kwalificatie. Je zou P1 of P2 kunnen eindigen, maar nu hebben we P3, het niet wat we willen.”

“Je zou een ronde kunnen doen en dan denken dat het oké is, dan een andere set onder de auto zetten en dan weer een ronde doen, maar grip maakt het een groot verschil. Ik dacht na Q2 de rondetijd van Mercedes op de medium band was oh mijn god, ze zijn zo ver vooruit en dan ga je Q3 in en het is weer prima. Niet het meest plezierige weekend qua rijplezier. Het belangrijkste is om de banden aan het werk te krijgen. Als we het tempo hebben, kunnen we ze aanvallen en proberen zoveel mogelijk punten te scoren.”