Charles Leclerc zoekt geen excuus na slechte kwalificatie: "Mijn eigen schuld"

Charles Leclerc kan blij zijn met zijn behaalde Q3, maar is dat toch niet. De coureur meent dat hij er meer had uit kunnen halen. Een echt excuus heeft de Ferrari-coureur niet.

De Monegask in dienst van Ferrari mag morgen vanaf P8 starten, zijn teamgenoot Carlos Sainz vanaf P5. De krachtbron is nog niet snel genoeg om echt aansluiting te vinden bij de Mercedessen en Red Bulls, maar toch komen ze steeds dichterbij. De coureurs reden goede tijden en de auto oogde sterk.

Leclerc had echter veel moeite met de banden en het gladde circuit, in tegenstelling tot zijn teamgenoot. Hierdoor is wel een beetje het verschil aan te wijten, maar het was ook gewoon niet goed genoeg. Dat snapt de coureur zelf ook: “Ik ben gewoon niet goed genoeg geweest. Ik heb niet gereden zoals ik wilde en erg inconsequent gedurende de hele kwalificatie.”

Leclerc had ook moeite met de onvoorspelbaarheid van het weer. “De wind was absoluut lastig, maar dat is voor iedereen hetzelfde en ik had het gewoon beter moeten doen. Ik ben erg blij met mijn Q2 omdat we erin geslaagd zijn om door te gaan met het medium, wat niet gemakkelijk was. In Q3 was mijn ronde gewoon slecht. Er zijn niet echt veel excuses.”

“We beginnen de race met de medium banden, wat een goede band is om op te starten. Hopelijk kunnen we een goede start maken en niet te veel posities verliezen in de eerste paar ronden, omdat ze erg moeilijk zijn om op te warmen, maar daarna zou het een betere band moeten zijn.”