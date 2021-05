Simulatie-analyse eerste twee trainingen GP Portugal: Red Bull in het voordeel qua racesnelheid

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton noteerden op de vrijdag allebei een snelste tijd. Bottas was het snelste in de eerste vrije training en Lewis Hamilton was het snelste de tweede vrije training. Echter, de data van de Formule 1 zelf toont aan dat Red Bull Racing over één ronde - maar ook op racesnelheid - het voordeel heeft.

Hoewel geen van de Red Bull-coureurs een snelste tijd kon neerzetten, tonen de individuele sectoren aan dat de RB16B serieuze snelheid heeft. Verstappen had last van vibraties boven de 250 km/h (en kon daardoor niets zien), en kon niet binnen 0,143s van Hamilton komen in de tweede vrije training. Echter, wanneer er wordt gecorrigeerd op brandstof en bandenslijtage noteert de Formule 1 de RB16B 0,05 sneller dan de W12.

Het racetempo van het team uit Milton Keynes ziet er, volgens de bond, nog indrukwekkender uit dan hun snelheid over één ronde. Volgens analytici bij de Formule 1 heeft Red Bull een voordeel van een kwart seconde over hun rivalen Mercedes.

Echter, volgens woordvoerders bij Mercedes werden beide coureurs geteisterd door schade aan hun W12, waardoor we hoogstwaarschijnlijk niet een realistisch tempo van de W12 hebben kunnen zien. Hoofd trackside engineer Andrew Shovlin zei het volgende over deze schade: "Deze schade zal zeker wat snelheid gekost hebben, en het zal ook zeker Lewis zijn problemen tijdens de racesimulatie uitleggen", zo vertelt Shovlin. "Maar nog steeds, als we deze factoren doorberekenen zouden we nog steeds wat extra snelheid kunnen gebruiken."

Volgens Shovlin komt hun data wat betreft korte runs overeen met die van de bond, maar meent dat "Ferrari zich constant op ons tempo bevond", en op de lange runs meent hij dat de drie teams "erg dicht bij elkaar zitten", en hoopt daarmee op een spannende race.

Echter, Lewis Hamilton gaf toe dat zijn snelste ronde in VT2 "lang niet perfect" was, en de analytici bij de bond concludeerde dat Lewis Hamilton zo'n acht tienden van een seconde heeft laten liggen. Indien beide Mercedessen hun beste minisectoren aan elkaar zouden kunnen knopen, dan zouden de twee coureurs bovenaan staan, met ook Bottas die sneller zou zijn dan Verstappen.

Het wordt weer een spannende kwalificatie!