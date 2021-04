In beeld: Red Bull Racing introduceert meerdere updates voor GP Portugal

Nadat Red Bull Racing voor de Grand Prix van Emilia Romagna geen updates heeft meegenomen, heeft het team uit Milton Keynes wél het één en ander meegenomen naar het Autódromo Internacional do Algarve voor de Grand Prix van Portugal.

Ook al kenmerkt 2021 het laatste jaar van de huidige reglementen - en zullen teams logischerwijs meer bezig zijn met het ontwikkelen van de wagens van volgend jaar - ontwikkelen de teams schijnbaar gewoon door. Mercedes introduceerde voor de vorige race al een nieuwe diffuser in de zoektocht naar meer stabiliteit aan de achterkant, en zo introduceerde bijvoorbeeld Alpine ook al een compleet nieuwe voorvleugel.

In onderstaande Twitter-posts van Spaans Formule 1-verslaggever Albert Fabrega is te zien wat voor nieuwe onderdelen Red Bull Racing heeft meegenomen als updates. Zoals te zien heeft Red Bull een gereviseerde vloer meegenomen, een deel van de wagens waar als onderdeel van de vernieuwde regels voor 2021 veel downforce is verloren. Ook heeft het team nieuwe sidepods meegenomen. Daarnaast heeft Red Bull Racing het middelste gedeelte van de diffuser aan de achterkant van de RB16B herzien.

Cambios en el fondo plano del Red Bull. Ahora han conectado el deflector vertical con elementos lateral del fondo.



Changes on the Red Bull floor. They have now conected the deflector with the side elements. pic.twitter.com/O90PfbRPmD — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) April 29, 2021

También cambios en los direccionadores verticales de pontón y bargeboard del RB16B



Also changes on the RB16B on sidepod vanes#PortugueseGP pic.twitter.com/PTdsTjexNe — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) April 29, 2021