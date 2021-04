Williams Racing kondigt samenwerking met Dorilton Ventures aan

Het team van Williams ruimt komend weekend bij de Portugese Grand Prix een plek op de auto's in voor het logo en de naam van Dorilton Ventures. Deze firma maakt onderdeel uit van investeringsmaatschappij Dorilton Capital, sinds vorig jaar eigenaar van Williams Racing. Dorilton Ventures richt zich op investeringen in opstartende en jonge technologiebedrijven.

Tim Hunt, commercieel- en marketingdirecteur bij Williams: "De lancering van Dorilton Ventures is ontzettend spannend en we kijken ernaar uit om een bijdrage te leveren aan een duurzame groei van de investeringen en bedrijven waar zij mee werken. We beginnen steeds meer de vruchten te plukken van onze nieuwe commerciële aanpak en we zijn vastberaden om onze partners met gelijke munt terug te betalen voor hun vertrouwen."

Namens Dorilton voegt oprichter Matthew Savage toe: "Met Dorilton Ventures betreden we met onze aanpak - investeringskapitaal, tijd en expertise op gebied van langdurige samenwerkingen - deze nieuwe markt. Onze investeringen zijn niet aan tijd gebonden. Deze nieuwe commerciële richting is ook van toepassing op Williams Racing en zal zorgen voor een grotere return-on-investment, meer rendement."