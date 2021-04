'Max Verstappen en Lewis Hamilton willen niet voor elkaar onder doen'

Oud Formule 1-coureur Jos Verstappen verheugt zich op een zinderend duel tussen zijn zoon Max Verstappen en Lewis Hamilton om de wereldtitel dit jaar. Daar kregen we in Bahrein en Emilia-Romagna al voorproefjes van, met Hamilton die op Sakhir de zege voor zich opeiste en Verstappen die op Imola triomfeerde. De twee kemphanen kwamen elkaar op de baan een paar keer tegen en in die duels gaven ze elkaar (net) genoeg ruimte.

Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat het een keer ontspoort. Jos Verstappen vertelde in een Instagram Live-gesprek met Ziggo-presentator Jack van Gelder: "Je weet niet hoe de verstandhouding tussen Max en Lewis zich gaat ontwikkelen, maar ik denk dat we dit jaar nog wel wat kunnen verwachten. Het zijn allebei mannen die niet voor elkaar onder willen doen, zeker niet als straks nog meer om het kampioenschap gaat. Ze laten zich allebei niet aan de kant zetten. Ik denk dat het een heftig en mooi jaar kan gaan worden."

Bij winst in Portugal is Max Verstappen de eerste Nederlandse leider in de tussenstand om het kampioenschap in de Formule 1. "Daar teken ik voor", aldus Jos Verstappen. "Maar je weet het nooit. Natuurlijk gaan we voor de winst, maar het allerbelangrijkste is dat Max na 23 races bovenaan staat. We hebben er heel lang naar gestreefd om een auto te hebben die mee kan doen voor het kampioenschap. Die heeft Max nu en hopelijk staat hij aan het einde van het jaar bovenaan. Dat is waar we voor gaan."

Extra druk

Red Bull Racing beschikt eindelijk over een pakket om voor de titel te gaan. Jos Verstappen: "Dat geeft rust, maar aan de andere kant ook heel veel spanning. Het is ontzettend spannend. Ik denk dat Red Bull Racing en Mercedes ontzettend aan elkaar gewaagd zijn. Toto Wolff zegt dat Red Bull Racing de betere auto heeft en Christian Horner zegt dat Mercedes de beste is, maar ik denk dat het ergens in het midden ligt en per circuit de favoriet verschilt, net wat beter bij de auto past. Dat geeft ook extra druk."

De vader van Max Verstappen krijgt steeds meer door hoe goed zijn zoon eigenlijk is. "Als ik zie hoe makkelijk Max presteert, besef ik me hoe goed hij daadwerkelijk is. Ik heb mezelf weleens afgevraagd of ik zelf vroeger wel echt zo goed was. Hij is volledig in balans. Max is in het gewone leven heel relaxt en pakt alles heel makkelijk op. Ik zie nu nog veel in hem terug van vroeger en dat is misschien maar goed. Hij gaat overal heel gemakkelijk mee om, maar zodra hij zijn helm opzet en in de auto kruipt, dan weet hij wat hij moet doen. Dan is hij zo ontzettend goed."