Lobby om Colton Herta een kans in F1 te geven vergaart momentum

Colton Herta is de nieuwe personificatie van de hoop op een Amerikaanse Formule 1-rijder. De zoon van oud-coureur Bryan Herta doet het goed in de IndyCar Series, waar hij afgelopen zondag in de straten van St Petersburg zijn vierde overwinning boekte. De familie Andretti is nu druk aan het lobbyen om Colton Herta onder de aandacht van de Formule 1-teams te brengen.

Oud Formule 1-coureur Mario Andretti, wereldkampioen in 1978, verklaarde eerder al dat Herta een kans in de Formule 1 verdient. Michael Andretti, de zoon van Mario, staat aan het roer bij Andretti Autosport, het team waarvoor Herta uitkomt in de IndyCar. Ook Michael Andretti heeft kortstondig in de Formule 1 geracet en doet er in de lobby om Herta richting de Formule 1 te helpen een schepje bovenop.

In gesprek met RACER laat hij namelijk weten Herta geen strobreed in de weg te leggen als een van de Formule 1-teams zich voor hem meldt. "Wij hopen natuurlijk dat Colton nog jaren voor ons blijft rijden, maar dat is misschien egoïstisch gedacht. Wij zullen echter niet moeilijk doen als Ferrari of een van de betere teams uit de Formule 1 hem een kans wil geven. Als een team uit de achterhoede aanklopt, vraag ik hem wellicht wel om te blijven."

Onzeker bestaan

Met die laatste opmerking raakt Michael Andretti een gevoelige snaar. Want waarom zou Colton Herta de IndyCar Series, waar hij kan winnen en eventueel voor de titel kan gaan, willen verruilen voor een onzeker bestaan bij een middenmoter of achterhoedeteam in de Formule 1, vraagt ook verslaggever Will Buxton zich vertwijfeld af. En waar zou de 21-jarige Amerikaan terecht kunnen?

Haas F1 Team is als Amerikaanse renstal een voor de hand liggende kandidaat, maar als een van de tien renstallen voldoet aan de omschrijving van een achterhoedeteam, dan is het wel het Haas F1 van dit moment. Bovendien lijkt oprichter Gene Haas zijn handen steeds meer van het team af te trekken. Haas F1 heeft hun lot voor dit seizoen in handen gelegd van twee debutanten en heeft met de schatrijke Dmitry Mazepin, de vader van coureur Nikita Mazepin, mogelijk voorgesorteerd op een nieuwe eigenaar.

Het is uitgesloten dat een van de topteams een plekje inruimt voor Colton Herta. Wie weet waagt Red Bull een nieuwe poging om de Amerikaanse markt (verder) te veroveren door de jonge Amerikaan bij opleidingsteam Scuderia AlphaTauri te stallen, mocht Pierre Gasly besluiten om zijn geluk in de nabije toekomst elders te beproeven. Bij AlphaTauri zou Colton Herta bij een solide middenmoter met uitzicht op meer terechtkomen, maar Scott Speed bleek eerder geen succes bij Toro Rosso, wat Red Bull misschien wat huiverig maakt.