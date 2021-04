Wolff over gat naar Red Bull in kwalificatie: "We missen nog steeds de wagen en krachtbron"

Hoewel Lewis Hamilton pole position wist te pakken voor de Grand Prix van Emilia Romagna, meent Mercedes teambaas Toto Wolff dat Mercedes eigenlijk nog steeds de wagen en krachtbron niet heeft om te strijden met Red Bull op de zaterdag.

Lewis Hamilton, Sergio Perez en Max Verstappen kwalificeerde hun wagens binnen één tiende. Echter, Verstappen verloor tijdens zijn tweede Q3-ronde drie tienden in bocht 3, en zou zonder deze fout dus ruimschoots op pole staan. Toto Wolff is dan ook van mening dat zij dat weekend de één na snelste auto hadden.

"We hebben met de W12 nog steeds een achterstand", zo vertelt Wolff. "We stonden dan wel op pole, maar met een nette ronde had Max ons op 2,5 tienden achterstand gezet - misschien wel drie. Dat is hoe de pikorde er op dit moment uitziet", zo vertelde Wolff na de race op Imola.

"We beginnen het steeds beter te begrijpen, maar op papier hebben we nog steeds niet de wagen en krachtbron om op zaterdag te domineren zoals we gewend waren."

Ondanks het feit dat Mercedes - volgens teambaas Toto Wolff - de één na snelste wagen heeft, bevindt het team uit Brackley zich nog steeds op de gebruikelijke plekken in beide kampioenschappen. "Met de snelste raceronde leiden we het kampioenschap. Iets positiefs om mee naar huis te nemen is dan ook dat we een erg snelle racewagen hebben", zo vertelde Toto verder. "Dat hadden we in Bahrain ook, en in Imola waren we vrij duidelijk de snelste wagen - nu de kwalificatie-trim nog", zo concludeerde Toto Wolff na de race op Imola.

Aanstaand weekend reist de Formule 1 af naar de Algarve in Portugal voor de Grand Prix van Portugal.