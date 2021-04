'Old-school' circuits in Formule 1 worden met uitsterven bedreigd

Het bezoek van de Formule 1 aan het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te Imola heeft het belang van old-school circuits voor mooie races nog maar eens benadrukt. Een baan waar de limiet ook echt de limiet is en waar naast het asfalt gras en/of een grindbak ligt, dat is waar coureurs nog het verschil kunnen maken en elk foutje afgestraft wordt.

Zo hoort het, oordeelde Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen. Alleen worden zulke old-school circuits in de Formule 1 met uitsterven bedreigd. In de zoektocht om nieuwe markten aan te boren kiest de koningsklasse van de autosport steeds vaker voor halfbakken en karakterloze (semi-)stratencircuits; denk aan Vietnam - dat uiteindelijk niet doorging - Saoedi-Arabië en vanaf 2022 Miami.

Stuk voor stuk banen waar de muren op de rechte stukken vlak langs de baan staan en bij de bochten een grote uitloopstrook van asfalt te vinden is. Rijders kunnen een misstap begaan en zich zonder problemen weer op de baan begeven, en hoeven daarvoor niet zoals Lewis Hamilton in Imola eerst door een grindbak te ploegen. Het is maar waar je van houdt.

De Formule 1 zet steeds meer in op kunstmatige en tijdelijke circuits in plaats van permanente banen. Wellicht heeft het ook met de tijdgeest en het gebrek aan financiële middelen te maken, want wie pompt er in tijden van crisis nou honderden miljoenen in de ontwikkeling van een circuit? Maar banen als Spa-Francorchamps, Imola, Zandvoort en Suzuka worden al lang niet meer gemaakt en dat is zonde.

Geef je mening: moet de Formule 1 meer plek op de kalender inruimen voor traditionele circuits of vinden jullie de expansiedrift richting nieuwe markten belangrijker dan de baan waar de race uiteindelijk plaatsvindt? Laat via onze poll en/of ons reactiesysteem weten hoe jullie hierin staan.