Christian Horner: "Kleine marges doorslaggevend in titelstrijd dit jaar"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner verwacht dat het kampioenschap dit seizoen beslist wordt op details. Zijn renstal lijkt zich eindelijk echt met Mercedes te kunnen meten, waardoor veel fans en volgers zich al verheugen op een tweestrijd tussen de twee sterkste teams. De eerste twee Grands Prix van 2021 voedden die verwachting, die ook bij Horner leeft.

"Het gaat dit jaar aankomen op de kleinste marges, die zullen de doorslag geven", steekt de Red Bull Racing-teambaas van wal. "Wie kan de auto het effectiefst doorontwikkelen onder het budgetplafond? Het draait om betrouwbaarheid, maar ook om operationele vorderingen, menselijke performance en om de coureurs."

"Dat is hoe het zou moeten zijn, de twee beste rijders die het tegen elkaar opnemen in een strijd om de titel. Wij hopen dit niveau van performance vast te kunnen houden. Je ziet hoe sterk Mercedes zich hersteld heeft na de moeizame start bij de wintertest in Bahrein. Ze komen steeds beter in vorm en staan niet stil. We moeten blijven pushen om meer performance te vinden en het is zaak om de raceweekenden perfect uit te voeren."

Horner denkt dat het voordeel het hele seizoen heen en weer zal slingeren tussen Mercedes en Red Bull Racing. "Er komen ongetwijfeld circuits die ons in de kaart spelen en hen niet liggen, en vice versa. We hebben pas twee races achter de rug en we hebben nog een heel lange weg te gaan. Pas over vier races hebben we een beter beeld van de sterke punten en zwakke plekken van beide teams."