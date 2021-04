Max Verstappen in dit stadium nog niet bezig met kampioenschap

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen staat er na een tweede plaats en een zege in de eerste twee races van dit seizoen goed voor in het kampioenschap. De Nederlander vindt het echter te vroeg om al aan een eventuele titel te denken. Hij richt zich vooralsnog alleen op het eerstvolgende weekend, in dit geval de Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimao.

Verstappen: "Het is nog een lang seizoen en ik kijk nog niet echt naar het kampioenschap. Ik probeer gewoon elke Grand Prix zo goed mogelijk te presteren. Dat is waar ik me op moet richten. We hebben een positieve start van het seizoen gehad en daar ben ik erg blij mee. Hopelijk kunnen we dat volhouden."

Red Bull Racing lijkt dit jaar opgewassen te zijn tegen Mercedes, maar Verstappen beschouwt het niet als een keerpunt. "Zo zie ik het niet. Het is een voortdurend proces om steeds dichter bij Mercedes te proberen te komen en dit seizoen gaat dat tot nog toe goed. Maar we moeten ons blijven ontwikkelen en hard blijven werken."

Over zijn kansen voor de Portugese Grand Prix van komend weekend zegt hij: "Het was vorig jaar lastig omdat er nieuw asfalt lag op Portimao, waardoor het erg glad was. Hopelijk is dat nu beter. Ik kijk ernaar uit om er weer te racen, want het is een geweldig circuit. Tot dusverre lijken we dit jaar competitiever dan vorig jaar, dus hopelijk is dat net zo in Portugal."

2022

Terwijl het huidige seizoen pas net begonnen is, gaat ook al veel aandacht uit naar volgend jaar. In 2022 treden ingrijpende regelwijzigingen in werking en dat zal de nodige veranderingen met zich meebrengen. Verstappen: "Ik heb die nieuwe auto natuurlijk nog niet gereden, dus ik kan niet zeggen of de nieuwe reglementen bij mij passen."

"Maar we weten we wel dat de auto's een stuk langzamer zullen zijn. Ik heb begrepen dat die ook heel andere rijeigenschappen zal hebben. De motoren blijven hetzelfde, dus met hetzelfde of meer vermogen en minder grip, zal het niet eenvoudig worden. We gaan het zien. Ik denk dat het terug gaat naar de griplevels van 2014 of 2015, dus dat is een grote verandering", aldus de Nederlander.