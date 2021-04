Pessimisme slaat toe bij Fernando Alonso: "Winnen met Alpine kan nog jaren duren"

Het zou Alpine wel zeven jaar kunnen kosten om aan de top van de Formule 1 te komen. Dat is de mening van Fernando Alonso, de terugkerende tweevoudig kampioen die onlangs door Renault-CEO Luca de Meo werd omschreven als de 'Godfather' van het team.

Dat het pessimisme bij Alonso toe begint te slaan, sluipt door in de woorden die hij gebruikt: "Ik denk dat hij bedoelde dat van iedereen in het team één ​​van de meest ervaren mensen de coureur is, wat vrij zeldzaam is", aldus de 39-jarige Alonso. "Normaal gesproken kom je naar de F1 en zijn er allemaal teamleden die je vertellen over oude races, de anekdotes en curiositeiten van Imola en de andere circuits."

"Nu ben ik waarschijnlijk de man die al die dingen nu zegt, dus dat is wel enigszins vreemd."

Lange weg te gaan

Wat betreft hoe lang het zal duren voordat Alpine naar de top van de Formule 1 klimt, is Alonso minder positief als toen hij vorig jaar bekend maakte terug te keren in de Formule 1.

Alonso denkt dat het langer kan duren voordat hij weer races kan winnen: "Ik denk dat het team vernieuwd en gemotiveerd is en het potentieel heeft om in de toekomst een kampioensteam te worden. Dat weet ik zeker. Ik weet niet of het twee, vijf of zeven jaar zal duren, maar we zitten in een goed project en ik geniet ervan. Toch kan het nog jaren duren voordat we weer races winnen."