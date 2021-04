Esteban Ocon: "Alpine moet niet alleen naar Fernando Alonso luisteren"

Esteban Ocon zegt dat hij de directie en engineers van Alpine net zo goed naar zijn wensen moeten luisteren, evenals de teruggekeerde tweevoudig teamkampioen Fernando Alonso. Na het F1-weekend in Imola, waar de 39-jarige Alonso net achter zijn Franse teamgenoot Ocon op de tiende plaats eindigde, gaf de Spanjaard toe dat hij na twee jaar uit de Formule 1 nog steeds snelheid te kort komt.

Vertrouwen

Voor Alonso lijkt het vooral met vertrouwen te maken te hebben, maar hoop dat hij dat op korte termijn krijgt lijkt vooralsnog ver weg: "Ik had waarschijnlijk geen vertrouwen in de auto in Bahrein, ook niet in Imola en ik zal dat ook niet hebben in Portimao. Je kunt niet van de ene op de andere dag 100 procent bereiken."

De 24-jarige Ocon is echter al wel op snelheid, nadat hij vorig jaar bij Renault werd gekoppeld aan Alonso's voorganger Daniel Ricciardo.

Gelijke behandeling

De Fransman houdt vol dat hij door Alpine 'hetzelfde wordt behandeld'. Tegenover de Spaanse krant Marca zei Ocon: "In ons team worden we hetzelfde behandeld, zowel wat betreft wat we op de auto hebben als hoe er naar ons wordt geluisterd, wat erg belangrijk is."

Hij zegt dat hij Alpine eraan heeft herinnerd een gelijke behandeling te krijgen toen hij hoorde dat hij in 2021 gepaard zou gaan met de beruchte Alonso. Ocon: "Het was een heel duidelijk punt van mijn kant. Ik was heel duidelijk; ik wil dat ze net zo goed naar mij luisteren als Fernando."