Williams: "Onrealistisch om te denken dat we in 2022 voor titel kunnen gaan"

Het team van Williams waakt voor onrealistisch hoge verwachtingen voor volgend seizoen. De reglementen gaan behoorlijk op de schop voor 2022 en dat biedt altijd kansen om de pikorde eens flink door elkaar te schudden, maar de sprong van achterhoedeteam naar kampioenskandidaat is Williams-directeur Jost Capito net iets te gortig. "Laten we realistisch blijven."

Capito vervolgt in de Beyond the Grid­-podcast: "We verwachten en werken aan een significante stap voorwaarts, maar om te spreken over een kans op de titel in 2022 is van een compleet andere dimensie. Natuurlijk bieden de reglementswijzigingen kansen, maar de nieuwe eigenaren hebben zich pas eind vorig jaar bij ons aangesloten en er zijn veel investeringen nodig. Het is nu al vrij laat voor die investeringen om een effect uit te oefenen op de wagen voor volgend jaar. We willen een significante stap zetten, maar het is totaal onrealistisch om te denken dat we in 2022 voor het kampioenschap kunnen gaan."

Het geld van investeringsmaatschappij Dorilton Capital kan niet het verschil maken voor 2022, de komst van technisch directeur Francois-Xavier Demaison misschien wel. Capito: "Dat valt nog te bezien, er bestaat een kans. Hij moet nog met zijn werkzaamheden beginnen. Hij is deze week gearriveerd en zit nu in quarantaine, waardoor hij zijn kennismakingsrondje via Zoom moet verrichten. Volgende week is hij voor het eerst in de fabriek en we zullen zien of hij nog een stempel op de auto voor volgend seizoen kan drukken. We beschikken ook al een aantal weken over Willy Rampf als adviseur en hij gaat ook impact hebben, dus ik ben vol vertrouwen."