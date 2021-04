Pirelli besluit tweedaagse 18-inch banden-test met 236 ronden

De tweedaagse bandentest van Pirelli en Mercedes op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te Imola zit erop. Dinsdag kwam Lewis Hamilton in actie voor de Duitse renstal, woensdag was het de beurt aan teamgenoot Valtteri Bottas.

Ze reden in een Mercedes W10 uit 2019 en testten met prototypes 18 inch-banden voor 2022. Samen kwamen Hamilton en Bottas tot een totaal van 236 ronden, 130 ronden voor Hamilton op dinsdag en 106 ronden voor Bottas op woensdag.

Eind mei krijgt Mercedes de kans om de 18 inch regenbanden aan de tand te voelen op Paul Ricard.

A total of 106 laps at @autodromoimola for @ValtteriBottas today at the wheel of the @MercedesAMGF1. Underneath him? Pirelli’s new #fit4f1 18-inch 2022 tyres. The next 18-inch test for Mercedes will be on the wets at @PaulRicardTrack in France at the end of May. pic.twitter.com/PIIJyJ3FHF