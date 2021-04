Aston Martin onderzoekt oorzaak voor remproblemen in Imola nog

Het team van Aston Martin heeft nog geen verklaring gevonden voor de remproblemen die zondag de kop opstaken voor aanvang van de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Beide auto's kampten in de rondes richting de startopstelling al met oververhit rakende remmen, waardoor de monteurs van de Britse renstal op de grid allerlei noodreparaties moesten uitvoeren.

Bij de wagen van Sebastian Vettel ging dat niet snel genoeg, waardoor hij vanuit de pits moest starten. Tot overmaat van ramp kwam daar later in de race nog een straf bovenop omdat zijn monteurs te lang aan zijn bolide hadden gesleuteld. Lance Stroll kon wel gewoon van start gaan en hij scoorde punten, maar de remproblemen gaven wel te denken. De temperatuur in Imola was ook niet dusdanig hoog dat daar de problemen vandaan zouden kunnen komen.

Aston Martin is de boel nog aan het onderzoeken en moet het antwoord op de vraag wat de oorzaak was voorlopig schuldig blijven. Teambaas Otmar Szafnauer: "Onze beide wagens kregen op weg naar de grid te maken met oververhittingsproblemen bij de remmen. We voeren een onderzoek uit naar wat daar de oorzaak van is geweest zodat we een permanente oplossing kunnen implementeren. Dat onderzoek loopt nog, dus we weten nog niet hoe dit heeft kunnen gebeuren."

"We verzamelen alle data van de rondes richting de grid. De achterremmen raakten oververhit, dat is wat er gebeurde. De rondes richting de grid waren niet op racesnelheid, waardoor er minder verkoelende lucht richting de remmen ging. Maar daar zijn we ons, ook op dat moment, van bewust en dat zou niet voor problemen mogen zorgen. De temperaturen in de remmen liepen te hoog op, maar we weten niet hoe en waarom." Kortom, het is nog een raadsel.