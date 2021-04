Williams doet in Portugal mee aan Captain Tom Moore 100 Challenge

Het team van Williams neemt tijdens het Grand Prix-weekend in Portugal deel aan de 'Captain Tom Moore 100 Challenge', ter ere van de eerder dit jaar op 100-jarige leeftijd overleden oorlogsveteraan Tom Moore. De Brit werd vorig jaar wereldberoemd door honderd rondjes rond zijn huis te lopen om geld op te halen voor de bestrijding van het coronavirus.

Het doel was om 1.000 pond in te zamelen, maar mede dankzij alle aandacht die hij kreeg bleven de donaties binnenstromen. De teller stokte uiteindelijk bij 38,9 miljoen pond, uit meer dan 160 landen. De Captain Tom Foundation heeft nu personen en organisaties uitgenodigd voor een uitdaging rondom het getal 100 om geld op te halen voor een goed doel naar keuze.

Williams doet daaraan mee en gaat proberen om tijdens de drie dagen van het raceweekend in Portugal honderd pitstops uit te voeren. Dit zal niet alleen in Portimao gebeuren, maar ook in de fabriek van de Britse renstal in Grove. Het geld dat Williams daarmee inzamelt komt ten goede van Spinal Injuries Association, een organisatie die zich inzet voor mensen met een aandoening aan het ruggenmerg.

"Captain Tom Moore inspireerde vorig jaar miljoenen mensen van over de hele wereld, met een simpele boodschap van hoop", zegt Williams-directeur Jost Capito. "Daarmee bezorgde hij velen een glimlach op het gezicht ten tijde van een pandemie. Het is een uitdagende tijd voor iedereen geweest en dat is het nog steeds, daarom vinden we het mooi dat we iets ter nagedachtenis en ter ere van Captain Tom Moore kunnen doen. Daarbij zamelen we ook nog eens geld in voor een goed doel. Als team steken we veel tijd en aandacht in onze pitstops en we kijken dan ook uit naar deze uitdaging."