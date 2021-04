Valtteri Bottas maakt kennis met prototypes 18 inch-banden van Pirelli

Een dag na teamgenoot Lewis Hamilton is het vandaag de beurt aan Mercedes-coureur Valtteri Bottas om de prototypes 18 inch-banden van Pirelli voor 2022 voor het eerst aan de tand te voelen. De Fin is voor een testdag op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te Imola in een W10 uit 2019 gekropen, voor de gelegenheid in dezelfde zwarte livery als waar Mercedes vorig seizoen mee reed en dit seizoen mee rijdt gehuld. Hamilton kwam gisteren tot 130 ronden. De teller van Bottas staat halverwege de dag op 64 rondjes.

That’s 64 laps for @ValtteriBottas with the 2022 Pirelli #Fit4F1 18-inch tyres this morning at @autodromoimola with @MercedesAMGF1. And he’s not done yet.... pic.twitter.com/50PmpFawav