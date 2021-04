Aston Martin neemt genoegen met uitleg FIA over regelwijzigingen

Het team van Aston Martin heeft zich na conclaaf met de internationale autosportbond FIA neergelegd bij de regelwijzigingen die deze winter zijn doorgevoerd. De Britse renstal voelde zich benadeeld door de veranderingen in de reglementen voor dit seizoen en plaatste kanttekeningen bij de manier waarop de nieuwe regels tot stand waren gekomen.

Aston Martin rijdt met een lage rake - hellingshoek van de wagen ten opzichte van het wegdek, bij een hoge rake helt de wagen voorover - en de teams met een lage rake lijken meer hinder te ondervinden van de hap die uit de vloer voor de achterwielen is gehaald dan de teams met een hoge rake. De Britse renstal dreigde zelfs met juridische stappen en vroeg de FIA om tekst en uitleg. De dreiging lijkt voor nu geweken. Aston Martin heeft meerdere gesprekken met de federatie gevoerd en neemt genoegen met de verklaring die de autosportbond heeft gegeven.

"Onze zorgen zijn geadresseerd", liet Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer weten. "We zijn op dit moment gerustgesteld dat de correcte stappen zijn genomen in de besluitvorming. We voeren nog overleg, we proberen alle stappen in het proces helder in kaart te brengen zodat duidelijk wordt of het naar behoren en eerlijk is gegaan. Dat is de reden dat we dit bespreken met de FIA."

Szafnauer en Aston Martin richten zich nu op het verbeteren van de sportieve prestaties. "We moeten daarbij vooral naar de snelheid over één ronde kijken. In de wedstrijd is het tempo iets beter. In Imola hebben we allerlei omstandigheden gehad, dus het is lastig in te schatten. Lance Stroll heeft het briljant gedaan door punten te scoren in een moeilijke race. Sebastian Vettel was onfortuinlijk met een versnellingsbakprobleem en ook nog een straf. We zullen alle data bestuderen en dan proberen onze achterstand ongedaan te maken."