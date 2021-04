Red Bull Racing over ontwikkeling RB16B: "Wij zullen zeker niet stoppen"

Red Bull Racing zal de huidige auto blijven ontwikkelen, zelfs met de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2022 die opdoemen. Dat stelt Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko op Servus TV. Red Bull Racing lijkt dit seizoen verwikkeld te raken in een titelstrijd met Mercedes en de Oostenrijkse renstal is niet van plan om het kampioenschap te laten lopen om volgend jaar beter voorbereid aan de start te verschijnen.

De werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez zal zo lang mogelijk beide projecten parallel aan elkaar door laten lopen. Na de eerste twee races van 2021 is het 1-1 tussen Red Bull Racing en Mercedes, beide teams hebben een Grand Prix-zege op zak. Marko: "Er heerst een sfeer van enthousiasme binnen het team. Maar het kampioenschap is nog lang en we moeten alles blijven geven."

Dat gaat later in het seizoen wel voor lastige beslissingen zorgen. Marko vervolgt: "We zullen rond de zomerstop op een probleem stuiten. In theorie zouden we dan de middelen en focus moeten verschuiven naar het project voor 2022, maar als Mercedes en Red Bull Racing zo aan elkaar gewaagd blijven denk ik niet dat Mercedes de ontwikkeling van de W12 zal staken. Wij zullen dan zeker niet stoppen met de ontwikkeling van de RB16B."

De twee teams geven elkaar momenteel geen duimbreed toe, met Red Bull Racing dat sneller is over één ronde en Mercedes dat in de races in het voordeel lijkt. "Zo is het op dit moment in ieder geval", aldus Marko. "Over het algemeen kijken we tot nu toe naar een titelstrijd tussen twee gelijkwaardige opponenten. Uiteraard is ons doel om het kampioenschap in de wacht te slepen, maar dat zal al onze vaardigheden en kracht vereisen."

Verstappen vs Hamilton

Naast een strijd tussen twee teams lonkt ook een titanengevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Marko: "Als het aankomt op wagenbeheersing en snelheid, dan is Max de betere van de twee. Maar Lewis beschikt over meer ervaring, daarom is het momenteel nog in balans. Max leert elke week nog iets nieuws. Hij is nog steeds jong qua leeftijd en dat maakt de kans op foutjes iets groter, maar het worden er steeds minder."