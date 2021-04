Bottas doet Russell af als complotdenker: "Ik ben mijn alu-hoedje kwijt"

Mercedes-coureur Valtteri Bottas heeft geen goed woord over voor de verklaring die Williams-rijder George Russell na hun clash tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna gaf. Russell schoof Bottas de schuld van hun botsing in de schoenen en insinueerde zelfs dat Bottas dit bij een andere collega nooit zo had gedaan. Russell is een concurrent van Bottas voor een stoeltje bij Mercedes voor 2022, vandaar.

Bottas moest zijn best doen om zijn lachen in te houden toen hij dat hoorde. "Sorry hoor, maar ik ben mijn aluminium hoedje ergens kwijt geraakt. Dat is nogal een theorie. Ik verdedig me tegen elke coureur die me probeert in te halen, ik verlies niet graag een positie. Dit was nog verdedigen op een normale manier, het had veel agressiever gekund als dat nodig zou zijn geweest."

"Ik ben het niet eens met wat hij roept. Ik deed gewoon mijn ding en verdedigde zoals ik bij ieder ander zou doen. Hij wist dat de baan vochtig zou zijn waar hij het probeerde, we reden er ronde na ronde aan voorbij. En ik wist dat ook, het was geen plek om het onder deze omstandigheden op slicks te proberen. Hij ging er toch voor en dat is zijn keuze geweest."

Het eindigde in tranen, met beide rijders uit de race en moddergooien over en weer. Bottas: "Ik verdedigde gewoon mijn positie, ik ga niet voor hem of wie dan ook aan de kant om de enige droge lijn op de baan prijs te geven voor diegene. Zo werkt het gewoon niet."