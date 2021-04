Plezier en frustratie vochten om voorrang bij Carlos Sainz in Imola

Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft een wisselvallig optreden in de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola achter de rug. De Spanjaard belandde twee maal naast de baan en vroeg zich tijdens de race over de boordradio zelf al vertwijfeld af waarmee hij bezig was. Uiteindelijk finishte hij na een inhaalrace echter op een prima vijfde plaats, anderhalve seconde achter teamgenoot Charles Leclerc.

Het was een race met twee gezichten voor Sainz. "Ik reed voor het eerst met intermediates met deze auto en ik had geen idee wat de wagen ging doen. Ik pushte en kreeg van het team mijn rondetijden te horen, ze vertelden me dat ik de snelste man op de baan was. Tegelijkertijd maakte ik foutjes en was ik zoekende, het was een soort testsessie in de regen voor mij. Ik moet zeggen dat ik ervan genoten heb, maar het was soms ook frustrerend."

De Spanjaard had vooraf al besloten het schroom van zich af te gooien. "Alles in ogenschouw nemend is P5 niet verkeerd. Ik startte als elfde en het was mijn eerste keer in de regen met deze auto, dus het was een ontdekkingstocht. Maar ik nam meer risico's. In Bahrein had ik het wat voorzichtiger aan gedaan, nu ging ik ervoor. Ik won wat plekjes in het begin, maar vervolgens verspeelde ik die weer door naast de baan te geraken."

"Ik probeerde veel uit met de rembalans, in een poging voor elke bocht de juiste rembalans te vinden, het juiste gevoel met het rempedaal. Ik ging een paar keer de mist in en dat kostte me veel tijd. Desalniettemin was ik snel genoeg om me daarvan te herstellen. Ik beging fouten, maar was ook aan pushen en maakte zo de verloren tijd goed", besluit Sainz.