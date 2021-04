Toto Wolff fileert George Russell na aanrijding met Valtteri Bottas

Williams-coureur George Russell is na de Grand Prix van Emilia-Romagna, in ieder geval voor even, uit de gratie bij Mercedes. De jonge Brit knalde samen met Mercedes-rijder Valtteri Bottas van de baan in Imola, waarna hij woedend verhaal ging halen bij zijn Finse collega. Op de beelden van het ongeluk is echter niet te zien wat Bottas verkeerd zou hebben gedaan.

Russell verwijt hem dat hij van zijn lijn afweek terwijl de Williams-coureur net een inhaalactie plaatste, met DRS open en veel meer snelheid. Het rechte stuk op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te Imola is wel lang, maar niet echt recht. Er zitten allemaal kleine knikjes in, waardoor het kan lijken dat iemand opeens van zijn lijn afwijkt

Mercedes-teambaas Toto Wolff is het dan ook totaal niet eens met Russell dat Bottas de voornaamste schuldige is. "Onzin, absolute onzin", reageerde hij tegenover Autosport. "George had deze actie nooit moeten ondernemen. Bij de ontwikkeling van een jonge coureur hoort ook dat je leert kijken naar het globale perspectief, het totaalplaatje."

Russell aast op het stoeltje van Bottas voor 2022 en dat maakt de situatie en de woordenwisseling tussen de twee na de aanrijding zo pikant. Wolff vervolgt: "Ik wil niet dat George probeert zich te bewijzen voor ons. Ik ken Valtteri al zeker vijf jaar en hij probeert zich nooit op die manier te manifesteren. Dus ja, George heeft nog een hoop te leren."

Met zijn actie op de baan en reactie naast de baan heeft Russell zijn kansen op een Mercedes-zitje geen goed gedaan. "Ik plaag George wel eens dat als hij goed presteert, hij voor Mercedes kan rijden. Zo niet, dan moet hij genoegen nemen met de Renault Clio Cup. En na deze race zitten we dichter bij de Renault Clio Cup", aldus Wolff.