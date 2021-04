BREAKING: Start GP Emelia Romagna zeiknat, coureurs starten op regenbanden!

Waar veel fans op gehoopt hadden lijkt misschien wel uit te komen. Al heel het weekend werd er gezegd dat er een 80% kans was op regen tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna. Later dacht men dat dit niet het geval zou zijn, aangezien het vanochtend nog strak blauw was met zonneschijn. Echter, zoals op onderstaande foto te zien is, is het asfalt op het Circuito Enzo E Dino Ferrari Di Imola zeiknat!

Naar verluid is ook niet elk deel van het circuit nat, dit zorgt ervoor dat er een flinke onzekerheid gecreëerd wordt welke band de beste band is om de race op te starten. Ook schijnt de baan snel op te drogen. Één ding is zeker: mis deze race beslist niet!