Hamilton over start GP Emilia Romagna: "Zachte band Pérez heeft voordeel van zo'n 6 meter"

Lewis Hamilton zal de Grand Prix van Emilia Romagna starten vanaf pole position. Achter hem staan Sergio Perez en Max Verstappen. Waar Hamilton zal starten op de medium-band, start Sergio Pérez de race op de zachte band. Hamilton is van mening dat de Mexicaan daarmee zo'n 6 meter kan winnen.

Sergio Perez wilde beslist geen herhaling van de vorige kwalificatiesessie, waar de Mexicaan in Q2 probeerde door te komen op de medium-band, maar daarmee werd blootgesteld aan snellere wagens op de zachte band. Dit keer liet hij zich dat niet gebeuren, en zette in Q2 zijn snelste tijd op de zachte band. Dit betekent dat hij op die band ook de race zal starten.

Voor de race werd Hamilton gevraagd wat hij ervan vindt dat het nu twee tegen één is vooraan. "Het is weer eens wat anders", zo vertelt Hamilton zo'n uur voor de start van de race. "Het zou nóg erger zijn als ze allebei op mediums waren gestart - want de zachte band gaat een stuk minder lang mee - maar ook dit is niet optimaal."

Hamilton duidt hiermee op het feit dat Sergio sneller van zijn startplek kan komen, gezien hij op zachter rubber zal starten. "Het zal erg lastig worden om hem achter me te houden", zo vertelt Hamilton verder. "Ze zeggen dat het zo'n 6 meter voordeel op zal leveren, wanneer je start op soft ten opzichte van medium, dus we gaan het zien."

"Het doet me weer een klein beetje denken aan zoals het altijd voor me was", zo herinnert Hamilton zich. "Ik start nu wel vooraan, maar ik zit beslist niet in de beste positie hier. Het doet me weer denken aan toen ik vroeger in karten achteraan moest starten omdat we minder goed materiaal hadden, en ik mijn weg door het veld moest zien vinden. Echter, ik omarm deze uitdaging met open armen", zo concludeert Hamilton tegenover verslaggeefster Rachel Brookes.