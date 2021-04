Statistiek Gaat Sergio Pérez winnen op Imola?

Na het zwarte weekend van 1994 is het circuit van Imola verbouwd om de snelheid eruit te halen. Goed voor de veiligheid, maar niet voor inhaalacties. De rijder op pole heeft sindsdien een groot voordeel in de strijd om de zege. Toch wijzen de statistieken uit dat de nummer twee op de grid vaker als eerste over de streep komt dan de polesitter.

Op de nieuwe configuratie in 1995 werd de Grand Prix gewonnen door Damon Hill vanaf de vierde positie. Dat was gelijk ook de laatste keer dat een rijder won die startte buiten de top drie. Tweemaal werd er gewonnen vanaf de derde plaats op de grid. Dat was in 1999 door Michael Schumacher en in 2001 door broer Ralf. Viermaal werd er gewonnen vanaf pole. Drie keer door Michael Schumacher in 2002, 2003 en 2006 en één keer door David Coulthard in 1998. Maar de meeste keren werden de nummers twee van de grid als eerste afgevlagd. In 1996 door Hill, in 1997 door Heinz-Harald Frentzen, in 2000 en 2004 door Michael Schumacher en in 2005 door Fernando Alsono.



Na 2006 verdween Imola van de kalender. Totdat in 2020 het coronavirus uitbrak en veel Grands Prix werden geannuleerd. Imola sprong in het gat dat werd achtergelaten en schitterde weer na twintig jaar afwezigheid. Valtteri Bottas stond op pole, maar de race werd gewonnen door Lewis Hamilton. Vanaf P2.

Vanmiddag start Lewis Hamilton als eerste met naast hem Sergio Pérez. Het Mexicaanse volkslied ligt al klaar.