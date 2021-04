Sergio Perez: "Ik had op pole position moeten staan"

Sergio Perez kwalificeerde zich op de eerste startrij, vlak achter de Mercedes van Lewis Hamilton. De tweede plaats is de beste startpositie van Perez in de Formule 1, aangezien zijn vorige de derde plaats was tijdens de Grand Prix van Turkije in 2020.

De Mexicaan had echter op pole position kunnen staan, zo is hij stellig overtuigd van zelfvertrouwen. Hij vermoedt dat een fout in de laatste bocht van de kwalificatie hem ervan weerhield zijn eerste pole position te behalen tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna.

"Allereerst moet ik zeggen dat het team vandaag erg goed heeft gepresteerd. Vrijdag heb ik een fout gemaakt en ik heb de monteurs overdag hard laten werken. Ik heb het goed hersteld maar het belangrijkste is dat we vooruitgang boeken."

"Ik had nooit verwacht hier vandaag te staan. We zijn flink aan het verbeteren, maar het is gewoon belangrijk om op de tweede plaats te staan. Eerlijk gezegd had ik op pole moeten staan, maar ik maakte een fout in de laatste bocht. Ik denk dat het allemaal positief is, maar we moeten er gewoon voor zorgen dat we vooruitgang blijven boeken en uiteindelijk draait het om de race."

Regen

Hij verwacht dat er van alles kan gebeuren in de race, vooral als er regen komt zoals voorspeld. "We hebben een andere strategie dan Lewis en Max, dus het wordt interessant. We zullen zien wat we kunnen doen, maar het allerbelangrijkste: haal die punten en leer de wagen beter kennen, dat heeft mijn prioriteit."