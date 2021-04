Grand Prix van Spanje zal plaatsvinden zonder toeschouwers

Volgende maand zal de Grand Prix van Spanje plaatsvinden zonder toeschouwers, zo melden de autoriteiten uit Catalonië als gevolg van aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. De organisatoren hadden eerst gepland om een klein aantal toeschouwers binnen te laten, met een kaartverkoop die al flink onderweg was. Echter, recent is besloten dat dit niet toegestaan is.

Catalonië heeft gesloten haar grenzen te sluiten tot ten minste 26 april, maar er is simpelweg geen garantie dat de maatregelen worden versoepelend vóór het Grand Prix-weekend op 7-9 mei. Daarom is het niet zeker of toeschouwers het gebied in of uit kunnen komen. Dit maakte het besluit om de race door te laten gaan zonder toeschouwers enigszins eenvoudig.

PROCICAT (the Catalan Civil Protection Office) heeft het volgende in een statement laten weten: "Gezien de huidige omstandigheden is het onmogelijk om te zeggen of de status van de pandemie het toelaat om tijdens 7-9 mei toeschouwers te ontvangen op het circuit. Mobiliteit op landelijk niveau moet mogelijk zijn, om ervoor te zorgen dat mensen buiten onze regio ook binnen zouden kunnen komen."

"In samenspraak met het Ministerie van Volksgezondheid en de overheid van Catalonië laten de huidige status van de pandemie en met name de situatie in ziekenhuizen het niet toe om te kijken of maatregelen versoepeld kunnen worden - zeker gezien het feit dat de race al redelijk snel plaats zal vinden."

De organisatoren zullen ervoor gaan zorgen dat toeschouwers die in eerste instantie een plaats hadden bemachtigd hun geld terug krijgen.