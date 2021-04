Gebrek aan communicatie leidde tot incident tussen Perez en Ocon

De wedstrijdleiding bij de Grand Prix van Emilia-Romagna heeft besloten om geen actie te ondernemen na een incident tussen Red Bull Racing-rijder Sergio Perez en Alpine-coureur Esteban Ocon. Voor beide heren eindigde de eerste sessie op Imola in mineur; Perez met een kapotte linker achterband en Ocon met schade aan de rechterkant van zijn voorvleugel.

De optelsom was snel gemaakt, die twee hebben elkaar geraakt bij het aansnijden van bocht 5, het eerste deel van de Variante Villeneuve. Alleen kampte de Formule 1 vanochtend met een grote storing waardoor beeldmateriaal van het incident ontbrak. Er was alleen te zien hoe Perez bij het uitkomen van bocht 6 spinde en Ocon zijn bolide niet veel verder parkeerde.

Het bleef gissen naar wat zich precies had afgespeeld, maar bij de stewards volgde opheldering. De twee waren door de wedstrijdleiding gevraagd om tekst en uitleg te geven en daar verklaarden Perez en Ocon dat ze elkaar inderdaad geraakt hadden. Ze verweten elkaar echter niets, het contact was het gevolg van miscommunicatie of eerder een gebrek aan communicatie.

Door de storing bij de Formule 1 beschikten ook de teams over minder beelden en data dan gebruikelijk, waardoor Ocon waarschijnlijk niet op tijd gewaarschuwd is voor de naderende Perez. Ook het contact tussen de teams aan de pitmuur en de rijders verliep gebrekkig. De wedstrijdleiding kon dan ook niets anders dan concluderen dat dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden was.