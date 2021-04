Elektronisch probleem hinderde Yuki Tsunoda in eerste vrije training

Scuderia AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda was hekkensluiter na de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te Imola. Geen positie waar je de Japanner mag verwachten, gezien de snelheid van de AT02 tot nu toe en het talent van de debutant.

Dat Tsunoda de langzaamste was tijdens de eerste sessie lag dan ook niet aan de rijder. AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft laten weten dat een elektronisch probleem de jonge Japanner parten speelde. Tsunoda reed slechts elf rondjes, het minst van allemaal, en eindigde met een 1:19.781 op dik 3,2 seconden van de beste tijd uit de eerste training, neergezet door Valtteri Bottas in de Mercedes.

Pierre Gasly, de teamgenoot van Tsunoda, toonde aan dat AlphaTauri veel in zijn mars heeft. De Fransman sloot de eerste sessie af op een keurige vijfde plaats. Met een 1:16.888 reed hij exact dezelfde tijd als Ferrari-rijder Carlos Sainz en gaf hij ruim drie tienden toe op Bottas. Gasly kwam in de eerste vrije training in Imola tot 26 ronden.