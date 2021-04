Daniel Ricciardo: "Er zit nog veel meer performance in het vat"

Daniel Ricciardo heeft in zijn eerste weekend in dienst van McLaren nog lang niet het uiterste uit de mogelijkheden van de MCL35M kunnen halen. De Australiër kwam in Bahrein als zevende over de streep, terwijl teamgenoot Lando Norris als vierde finishte. De auto en de Mercedes-motor bezitten voldoende potentie, nu is het aan Ricciardo om zich verder aan te passen aan zijn nieuwe werkomgeving.

Dat proces verloopt redelijk vlotjes, betoogt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. "Ik had ook wel verwacht dat ik een paar races nodig zou hebben om op mijn gemak te raken in mijn nieuwe wagen, maar ik voel me na één raceweekend beter dan ik me de voorgaande jaren heb gevoeld op dat moment, dus dat is veelbelovend."

"Ik had een beetje pech met de schade aan mijn auto die we na afloop van de race ontdekten. Daarnaast moet ik nog het een en ander leren en onder de knie krijgen, dat vergt tijd. Maar dat gezegd hebbende, er zit nog veel meer performance in het vat. We hebben in de fabriek hard gewerkt om uit te vogelen hoe we voort kunnen borduren op onze solide start. Imola staat voor de deur en we gaan alles geven", aldus Ricciardo.

De Australiër sleepte vorig jaar een podiumplek in de wacht op Imola. Ricciardo: "Ik ben blij om terug te keren naar Imola nadat ik daar vorig jaar op het podium ben geëindigd. Het is een iconisch, old-school circuit met een snelle en vloeiende lay-out en de baan biedt weinig ruimte voor foutjes. Ik ben absoluut van plan om mijn ervaring van vorig jaar aan te spreken en het team te helpen om voor de punten te vechten."