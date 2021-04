Aston Martin F1 Team slaat OGIO aan de haak als nieuwe partner

Het team van Aston Martin heeft een nieuwe partner mogen verwelkomen. Het gaat om OGIO, onderdeel van Callaway Golf Company. OGIO verbindt zich als Official Luggage Partner aan Aston Martin F1 Team en zal de Britse renstal komend seizoen dan ook voorzien van koffers, tassen en ander reisgerei.

Matthew Chapman, hoofd licensing en merchandise bij Aston Martin: "Het is geweldig om OGIO welkom te heten als nieuwe partner van het team. OGIO en Aston Martin F1 Team sluiten perfect op elkaar aan. Beide bedrijven dragen creativiteit, kwaliteit en progressiviteit met een duurzame ondertoon hoog in het vaandel."

Greg Pearse, commercieel directeur van OGIO-moederbedrijf Callaway Golf Company, voegt toe: "Het doet ons deugd om onze samenwerking met Aston Martin F1 Team wereldkundig te maken. De handen ineen slaan met zo'n iconisch merk is een waar voorrecht. Als bedrijven hebben we veel waarden met elkaar gemeen, zoals vakmanschap, passie en innovatie. Dit zijn aspecten die ons blijven inspireren en we zijn trots om onderdeel van de terugkeer van Aston Martin in de Formule 1 uit te maken."