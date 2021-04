Max Verstappen: "Alles moet perfect gaan om Mercedes te verslaan"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen zal komend weekend in Imola een nieuwe poging ondernemen om regerend wereldkampioen Mercedes af te troeven. In Bahrein leek hij op de goede weg met de snelste tijden in de vrije trainingen en pole position in de kwalificatie, maar in de race moest hij Lewis Hamilton toch nipt voor zich dulden. Dat bewees eens te meer dat alles moet kloppen voor Verstappen en Red Bull Racing om de grote concurrent voor te blijven.

"Natuurlijk was de race in Bahrein een geweldige start van het seizoen. Het was een positief weekend qua prestaties, maar dat biedt geen garanties voor Imola", steekt Verstappen van wal. "We hadden een veelbelovende start van het seizoen, dus hopelijk kunnen we dat vasthouden, maar het zal niet gemakkelijk zijn en alles zal perfect moeten gaan om onze voornaamste concurrent - Mercedes - te verslaan."

Dat lukte in Bahrein net niet. Waar dat aan lag? Verstappen: "Er zijn natuurlijk altijd dingen die we beter kunnen doen, maar dat is makkelijk roepen na een raceweekend. Als team zijn we continu op zoek naar verbetering, maar dat is iets waar we constant aan werken, we willen altijd vooruit denken. Zelfs als we de race in Bahrein hadden gewonnen, dan zouden er ook dingen om te verbeteren zijn geweest, vooral als je strijdt tegen een team dat zeven keer wereldkampioen is geworden, dus dat is wat we zullen blijven doen in Imola. Ik ben klaar voor de strijd en er is nog een lang seizoen te gaan."

RB16B

De nieuwe auto van Red Bull Racing, de RB16B, laat zich moeilijk vergelijken met zijn voorganger, de RB16. "Ik denk niet dat je beide auto's kunt vergelijken, omdat er veel verschillende factoren zijn, zoals de banden en de aerodynamische veranderingen, maar de RB16B doet het tot nu toe zeker goed. We hebben nog maar op één circuit gereden, dus elk weekend moet je proberen om weer een goede balans in de auto te vinden. Maar iedereen geniet van die uitdaging van de Formule 1", aldus Verstappen.

Italië was Verstappen vorig jaar niet gunstig gezind, met drie uitvalbeurten op Monza, Imola en Mugello. Toch verheugt hij zich op de Grand Prix van Emilia-Romagna van komend weekend. "Ik ben ontspannen in aanloop naar het raceweekend in Imola, ik kijk er naar uit om er terug te keren. Vorig jaar hadden we een behoorlijk goede race tot aan het probleem met de band. Nogmaals, het is nog te vroeg in seizoen om te weten hoe we zullen presteren, we zullen moeten afwachten wat er op de baan gebeurt. De wil komt van binnenuit en het liefst wil ik proberen om elke afzonderlijke race te winnen. Laten we dus eens zien of we nog een stap kunnen zetten."