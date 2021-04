Voormalig Ferrari-teambaas in beeld voor functie bij Aston Martin

Voormalig Ferrari-teambaas Marco Mattiacci keert mogelijk binnenkort terug in de wereld der Formule 1. De Italiaan is in beeld voor een functie bij Aston Martin F1 Team, zo meldt Gazzetta dello Sport. Mattiacci onderhoudt goede banden met Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll.

Mattiacci stond in 2014 kortstondig aan het roer van Ferrari als opvolger van Stefano Domenicali. Hij begon in april als teambaas, maar aan het einde van het jaar mocht hij alweer vertrekken. In 2016 trad hij in dienst bij Faraday Future, een bedrijf dat elektrische voertuigen ontwikkelt.

De Italiaan kent Lawrence Stroll goed uit zijn tijd als baas van de Noord-Amerikaanse divisie van Ferrari, tien jaar geleden. Bij Aston Martin F1 Team moet Mattiacci zich gaan ontfermen over de verdere groei en ontwikkeling van de renstal, schrijft verslaggever Lorenzo Pastuglia.