Weersvoorspelling Imola: Bewolkt weekend voor de boeg

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari te Imola is komend weekend gastheer voor de tweede Formule 1-race van 2021, de Grand Prix van Emilia-Romagna. GPToday.net is alvast in de weersvoorspellingen gedoken om te kijken wat de teams, coureurs en fans zoal kunnen verwachten.

In vergelijking met Bahrein wordt het een fris weekend. De meeste weerdiensten houden rekening met een bewolkt weekend waarin de temperatuur rond de 15 graden zal schommelen. Vrijdag lijkt op dit moment de beste dag qua omstandigheden, met af en toe ook de zon.

Tijdens het weekend hangt een dik wolkendek boven het circuit. Er bestaat een kleine kans op een spatje regen voor zowel de zaterdag als de zondag. Met name op zondag zou een buitje kunnen vallen in Imola, maar het is onduidelijk of dat tijdens de race zou kunnen zijn. Bovendien gaat het dan sowieso niet om grote hoeveelheden water.