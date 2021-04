'Salaris van Lewis Hamilton verlaagd van 40 miljoen naar 30 miljoen'

Lewis Hamilton is bij het verlengen van zijn contract bij Mercedes akkoord gegaan met een salarisverlaging. Stond hij onder zijn vorige verbintenis voor 40 miljoen dollar per jaar op de loonlijst bij de Britse renstal, in zijn nieuwe overeenkomst is een salaris van 30 miljoen dollar afgesproken. Dat bericht brengt Racefans.net.

Dat betreft overigens een basisbedrag, exclusief eventuele bonussen. De contractverlenging van Hamilton nam meer tijd in beslag dan gedacht. Uiteindelijk kwamen Mercedes en de zevenvoudig wereldkampioen een nieuw contract overeen, maar wel alleen voor 2021 en met een kwart minder salaris dan voorheen.

Hamilton is niet de enige die minder loon ontvangt. Sebastian Vettel verdient bij Aston Martin ongeveer de helft van wat hij bij Ferrari verdiende. Alpine tast wel diep in de buidel voor de terugkeer van Fernando Alonso, de Spanjaard is volgens Racefans.net de op twee na best betaalde Formule 1-coureur dit jaar.

De tweevoudig wereldkampioen moet alleen Hamilton en Red Bull Racing-rijder Max Verstappen voor zich dulden. Hamilton heeft overigens zelf meermaals aangegeven dat hij zich er ongemakkelijk bij voelde om te onderhandelen over een lucratief contract nu veel mensen het door de coronapandemie zo moeilijk hebben.