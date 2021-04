Nog twee seizoenen van Netflix-serie 'Drive to Survive' bevestigd

Drive to Survive, de Netflix-serie over de Formule 1, krijgt in ieder geval nog twee seizoenen. Dat heeft de producent van de serie, James Gay-Rees, bevestigd. De filmcrews van Netflix waren tijdens het eerste Grand Prix-weekend van 2021 te gast bij Red Bull Racing en McLaren om beelden te schieten voor het nieuwe seizoen.

Gay-Rees zegt in de In the Fast Lane-podcast over wat hij van de komende jaargang verwacht: "Iedereen hoopt natuurlijk op een echte gevecht om de titel tussen Mercedes en Red Bull Racing. Red Bull Racing probeert er rustig onder te blijven en iedereen te kalmeren. Maar velen houden rekening met een tweestrijd om het kampioenschap."

Ook daarachter zijn genoeg boeiende verhalen op te tekenen, denkt Gay-Rees. "De strijd om de derde plaats bij de constructeurs kan intens worden tussen McLaren en Ferrari. Misschien mengen Aston Martin en wat andere teams zich nog in dat gevecht. Het ziet ernaar uit dat we een mooi seizoen voor de boeg hebben."

En in 2022 gaat alles op de schop en kan het er zomaar heel anders uitzien. "Volgend jaar wordt heel moeilijk. De nieuwe reglementen treden in werking en zullen voor een compleet ander scenario zorgen. Nieuwe auto's, dus het wordt pittig, maar we gaan graag door met onze serie", aldus Gay-Rees.