Webber: "Verstappen heeft een perfect seizoen nodig om Lewis te verslaan"

Mark Webber hoopt vurig dat Max Verstappen het gevecht met Lewis Hamilton een heel seizoen volhoudt. Aan de ene kant ziet de voormalig F1- coureur dat Red Bull de aansluiting heeft gevonden met Mercedes, maar aan de andere kant ziet de Australiër dat Honda nog af en toe problemen kent.

"Het is een lang seizoen en we weten dat de Mercedes-krachtbron goed werkt. Het is nog steeds de maatstaf, zelfs als het gaat op het gebied van vermogen, maar we zien nog steeds af en toe een aantal kwetsbaarheden bij de Honda", zei Webber in de podcast van On the Marbles. "Ik weet dat ze vorig jaar een goed jaar heeft gehad, maar het gebruik van de motor in de loop van zo'n lang seizoen en de hoeveelheid kilometers die de krachtbronnen afleggen, kan je niet terzijde schuiven. Max heeft een perfect seizoen nodig om Lewis te verslaan."

Webber was zelf coureur bij Red Bull van 2007 tot en met 2013. De Australiër stond 41 keer op het podium, waarvan negen keer op de hoogste trede. In 2010 was Webber een grote kanshebber voor de titel, maar werd in allerlaatste Grand Prix van het seizoen verslagen door teamgenoot Sebastian Vettel.