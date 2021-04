"Toto Wolff trekt uitspraak Bottas over stoppen in twijfel"

In de Netflix-serie Drive to Survive zei Valtteri Bottas dat hij wilde stoppen met Formule 1 na een teamorder in de Russische Grand Prix van 2018. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, trekt deze uitspraak in twijfel.

Bottas was toentertijd in Sotsji op weg naar een zekere winst totdat de pitmuur ingreep. De teamleiding zag dat Lewis Hamilton blaren had op zijn banden en wilde niet dat Ferrari daarvan profiteerde in de strijd om het kampioenschap. Bottas was niet happig om zijn eerste plaats op te geven. Uiteindelijk moest Wolff op de radio de Fin overhalen om zijn teamgenoot voorbij te laten. ''Valtteri, dit is Toto. Een moeilijke dag voor jou en voor ons. Laten we samen achteraf erover discussiëren.'' Niet veel later werd er van positie gewisseld en won Hamilton de wedstrijd.

Bottas baalde als een stekker na afloop, maar Wolff geloofde niet dat zijn pupil wilde stoppen. Tegenover Motorsport.com verklaarde de teambaas: "Het was een rampzalige situatie voor ons allemaal. Ik denk dat de teamorder nodig was omdat er nogal wat op het spel stond. Valtteri hield de coureurs achter hem op met Lewis ertussenin. Hij was duidelijk erg teleurgesteld, dat begrijp ik. Maar ik denk niet dat hij met pensioen wilde gaan. Daar is hij te sportief voor'', concludeerde Wolff.