Szafnauer voorspelde terugval teams met lage rake: ''Ik ben geen complotdenker''

De teambaas van Aston Martin, Otmar Szafnauer, voorspelde vorig jaar al dat hun wagen met een lage achterkant (low rake) snelheid zou inleveren. Aston Martin was in 2020 een van de snelste op de grid en scoorde zelfs een zege, terwijl in de eerste race van dit seizoen de renstal geen indruk heeft achtergelaten. Aston Martin nam een schamel puntje mee uit Bahrein door de tiende plaats van Lance Stroll. Dat de Britse formatie haar eerst WK-punt in de geschiedenis behaalde, was een schrale troost.

De teams met een hogere achterkant (high rake), zoals Red Bull en AlphaTauri, lijken wel veel voordeel te behalen uit de aangepaste regels. Max Verstappen vocht in de Red Bull om de overwinning, terwijl Pierre Gasly zijn AlphaTauri op de vijfde plek zette in de kwalificatie.

De voorspelling van Szafnauer, zorgde voor gefronsde wenkbrauwen. ''Ik ben geen complotdenker'', zei de teambaas gekscherend tegenover Motorsport.com. ''Door de teams met een lage achterkant werd gezegd dat deze regelverandering meer invloed zou hebben dan bij de wagens met een hoge achterkant. En we hebben gelijk gekregen."



De nieuwe regels werden zonder pardon doorgevoerd zonder inspraak van de teams: ''Een: er is nooit gestemd. Twee: we konden alleen onze stem indirect doorgeven aan de technische commissie. Je moet niet vergeten dat slechts twee teams een low-rake-concept hebben. Dus zelfs een van de high-rake-teams stemde ertegen. Dus nog lang niet eensgezind. En het zou de acht-van-de-tien-regel niet eens hebben gepasseerd. Omdat er drie tegen hebben gestemd", zei Szafnauer tot slot.