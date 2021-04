Aandrijflijn van Ferrari nog niet op gelijke hoogte met concurrentie

Ferrari heeft deze winter een goede stap vooruit gezet met de aandrijflijn, maar het was niet voldoende om dit jaar al op gelijke hoogte met de krachtbronnen van de concurrentie te komen. Dat concludeerde teambaas Mattia Binotto. De Scuderia was vorig jaar in geen velden of wegen te bekennen wat betreft motorvermogen.

Onherroepelijk ligt de oorzaak daarvoor (deels) in de geheimzinnige schikking die Ferrari aan het begin van 2020 trof met de internationale autosportbond FIA. Het deed vermoeden dat de Italiaanse renstal in het jaar daarvoor de regels had overtreden en daarvoor vorig seizoen moest boeten, maar de details van de regeling zijn nog altijd schimmig.

De voor 2021 ontwikkelde aandrijflijn van Ferrari houdt zich in ieder geval beter staande tussen het geweld van Honda, Mercedes en in mindere mate Renault. Op een circuit als Sakhir, een baan waar topsnelheid toch van belang is, werden coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz niet langer om de oren gereden. Ferrari telt weer mee.

Toch is er nog wel sprake van een achterstand. Binotto: "We komen nog wel iets tekort met onze aandrijflijn. Het is minder dan voorheen, dus het gat is iets gedicht en we groeien naar elkaar toe. Hopelijk beschikken we volgend jaar weer over een aandrijflijn waarmee we op gelijke hoogte komen te staan met onze concurrenten."