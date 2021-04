Lando Norris: "Mankeerde niks aan inhaalactie van Max Verstappen"

Wat McLaren-coureur Lando Norris betreft had Red Bull Racing-collega Max Verstappen de leidende positie in de Grand Prix van Bahrein niet terug hoeven te geven aan Mercedes-rijder Lewis Hamilton. Verstappen had de regerend wereldkampioen vlak daarvoor ingehaald, maar was daarbij buiten de baan beland in bocht 4. Van zijn team kreeg de Nederlander de instructie om Hamilton weer voorbij te laten.

Norris is echter van mening dat de inhaalactie van Verstappen grotendeels volgens het boekje ging. De Nederlander zat al voor Hamilton toen hij door een overstuur-momentje naast de baan geraakte, stelt de McLaren-coureur in een analyse op zijn Twitch-kanaal. "Ik weet niet of ze dit anders hadden bestraft. Ik vind dat ze het onbestraft had kunnen laten, aangezien Max zijn inhaalactie ervoor al geplaatst heeft. Het is een listige situatie."

"Kijk, hij ligt mijlen voor op Hamilton", vervolgt Norris aan de hand van de beelden. "Max heeft hier alleen flink overstuur. Maar hij lag voor, ruimschoots zelfs, en had op de baan kunnen blijven als hij niet vol op het gas was gegaan. Wat het niet makkelijk maakt, is dat hij dat wel deed. Hij had binnen de lijntjes kunnen blijven. In mijn ogen mankeerde er niets aan de inhaalactie van Max, dat hij buiten de baan belandde speelde geen rol bij het inhalen."

De Brit trekt de vergelijking met een situatie die hij zelf meemaakte met Charles Leclerc van Ferrari. "Charles had de controle over de bocht, want hij lag nipt voor. Ik ging voor een inhaalactie buitenom en moet eigenlijk van mijn gas af, omdat Charles naast me zit en de controle over de bocht heeft. Maar er is ruimte en dus neem ik geen gas terug. Als ik daardoor meer momentum meeneem naar de volgende bochten, dan is dat een oneerlijk voordeel", aldus Norris.