Jos Verstappen stort zich op nieuw project als coach van jong talent

Jos Verstappen, de vader van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, ontfermt zich sinds dit jaar over een nieuw talent. De oud Formule 1-coureur heeft Thierry Vermeulen, de 18-jarige zoon van manager Raymond Vermeulen, onder zijn hoede genomen. Het doel is om Thierry Vermeulen binnen drie jaar naar de Porsche Supercup te loodsen.

"Die klasse rijdt in het voorprogramma van de Formule 1", deelde Jos Verstappen aan het blad Formule 1 mede. "Ik vind dit een interessant en ook serieus project, echt een leuke uitdaging om aan te gaan. De Formule 1 is niet het doel, maar er moet natuurlijk wel progressie zijn."

De twee kwamen gisteren samen in actie op het circuit van Zandvoort tijdens een gecombineerde trainingsdag van de Mobil 1 Supercup en de Carrera Cup Benelux. Thierry Vermeulen kan zijn geluk niet op met zo'n coach. "Jos helpt dingen op te pakken en klaar te zijn voor het kampioenschap. Hij is de beste coach die je je kunt wensen. In deze klasse is het heel belangrijk om een goede set-up te vinden en daar is Jos enorm goed in. Jos is altijd eerlijk, praat je niet naar de mond. Hij zegt wat hij denkt. Ik heb liever iemand die zo werkt, dan iemand die niet eerlijk is."

Elke vergelijking met de wijze waarop Jos Verstappen zijn zoon Max klaarstoomde voor de Formule 1 gaat echter mank. "Kijk, zoals ik met Max heb gewerkt, dat doe ik niet meer. Daar was ik zeven dagen per week mee bezig, dat was zo intens. Thierry zit bij GP Elite in een goed team. Maar ik zet iedereen wel op scherp, we willen het beste van het beste." Vermeulen: "We doen mee om te winnen."