F1-Baas: "We leggen de laatste hand aan het plan voor sprintraces"

De Formule 1 legt de laatste hand aan zijn plan voor de proef met drie sprintraces in 2021. Al langere tijd wordt erover gepraat, en het is zelfs officieel dat er dit jaar op zaterdagmiddag korte F1-races gehouden gaan worden, maar de exacte details zijn nog niet bekend.

De teams zijn overeengekomen om dit seizoen te experimenteren met het idee van de 30 minuten durende sprintkwalificatierace op zaterdag, die naar verluidt zal plaatsvinden in Silverstone, Monza en Brazilië. F1-Baas Stefano Domenicali zei hierover in Bahrein: "In de komende dagen zullen we de laatste hand leggen aan het plan voor de sprintraces."

Maar verschillende teambazen uitten afgelopen weekend hun bezorgdheid dat het formaat hen meer gaat kosten voor onderdelen en schade, net nu het budgetplafond in 2021 van kracht is geworden. Red Bull-teambaas Christian Horner: "Er moet gewoon een verstandige vergoeding zijn die daarmee rekening houdt."

Domenicali zei tegen Ziggo Sport dat hij niet bang is dat hij de steun van de teams zal verliezen. "De onderlinge relaties zijn natuurlijk erg belangrijk, maar die zijn goed. Ik ken de teams al heel lang en ze weten dat ik het belang van de situatie inzie."